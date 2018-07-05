05 июля 2018, четверг

Порошенко подписал закон о нацбезопасности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Порошенко подписал закон о национальной безопасности
Фото: пресс-служба президента

Порошенко подписал закон о национальной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О национальной безопасности, который будет способствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.

"Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим - в кругу европейских народов", - написал президент в Twitter.

21 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении президентский законопроект О национальной безопасности.

Среди прочего закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, приводя реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

Документ готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США, сообщал ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, закон должен стать "ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности" и поможет внедрить стандарты Североатлантического альянса в Украине.

Согласно законопроекту, объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове