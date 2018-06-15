Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дипломатической службе.

Подписание документа состоялось публично перед зданием Министерства иностранных дел в Киеве.

"Эффективная дипломатическая служба – это то, что сегодня необходимо нашему государству. Закон делает дипломатическую службу передовой, эффективной, и, что главное, вооруженной, защищенной и европейской, потому что базируется на наилучшем и передовом опыте европейских стран ", - сказал глава украинского государства.

В пояснительной записке к документу говорится, что основной задачей законопроекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе, учитывая предложения президента.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что принятый закон имеет целью создание современной европейской дипломатической службы, которая будет функционировать для защиты национальных интересов Украины и ее граждан в сфере международных отношений.

Ранее Порошенко ветировал закон. Одной из причин была норма об обязательных консультациях МИД в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины.