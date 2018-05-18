Порошенко подписал указ про введение новых санкций против России

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Президент Украины Петр Порошенко
Фото: Администрация президента

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 2 мая 2018 года о введении новых санкций против России и продлении существующих.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 2 мая СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России, а также вопрос продления уже существующих.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.

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