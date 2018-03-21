Порошенко подписал указ о порядке регистрации пограничниками иностранцев и их паспортов

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал и ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, в Украине в двухмесячный срок должны подготовить и утвердить порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также порядок ведения реестра иностранцев и их паспортных данных.

"Кабинета Министров Украины... подготовить и утвердить... порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений об иностранцах или лиц без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр", - говорится в решении СНБО.

Также указ предусматривает введение в отношении иностранцев, прежде всего русских и лиц без гражданства, происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину. В этом контексте СНБО поручил Правительству утвердить план мероприятий на 2018 - 2021 годы в сфере государственной миграционной политики.

Согласно этому решению, также должны быть подготовлены и утверждены в срок "порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе по осуществлению верификации и идентификации личности".

Кабинет министров должен утвердить в течение двух недель "порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продление срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории".

Напомним, ожидалось, что от 1 января 2018 года иностранцам, прежде всего гражданам РФ, придется не только сдавать на границе отпечатки пальцев, но и предварительно сообщать украинским властям о своем намерении посетить страну.

Кроме того, пограничники Украины усилили контроль в пунктах пропуска на госгранице, прежде всего на украинском-российской его части. Такие меры приняты в ноябре 2017 году после соответствующего поручения СНБО.

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