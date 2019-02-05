Порошенко поддержал Супрун и подтвердил, что у нее есть гражданство Украины Сегодня, 18:31 15277 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Украины Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение суда относительно отстранения и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

По словам президента, он полностью поддерживает Супрун.

"Госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. Ценю, что мы вместе сделали для медицинской реформы, в том числе, реформы сельской медицины. Гражданство - это ответственность президента", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Супрун - гражданка Украины в соответствии с указом о предоставлении ей гражданства, который он подписал.



Хочу нагадати, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції Президента. Наголошую: Уляна Супрун – громадянка України відповідно до указу про надання їй громадянства України, який я підписав — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 февраля 2019 г.

Порошенко добавил, что реформированный Верховный Суд установит истину в этом деле.

5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последней исполнять обязанности главы Минздрава.

Суд, в частности, мотивировал свое решение наличием у Супрун гражданства США.

По данным суда, в 2015 году Супрун получила гражданство Украины и оставила гражданство США. Согласно украинскому законодательству, в Украине существует единое гражданство.

Кабинет министров Украины выразил полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.

4 февраля Супрун заявила, что Мосийчук подал против нее два иска, еще два - против премьера Владимира Гройсмана.

В частности, Мосийчук считает, что Супрун некомпетентна на посту и.о. министра здравоохранения Украины.