09 ноября 2018, пятница

Порошенко поблагодарил США за расширение санкций против РФ и призвал мир последовать этому примеру

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за решение о расширении санкций против России и призвал мир последовать этому примеру.

"Поздравляю расширение Вашингтоном санкций против юридических и физичнии лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе. Четкий сигнал - все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридную агрессию на Донбассе, не смогут избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру", - говорится в заявлении Порошенко, обнародованном в Twitter.

Президент отметил, что Украине в течение более 4 лет "удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление против агрессора".

"Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право", - отметил Порошенко.

Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

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