Порошенко поблагодарил СБУ за разоблачение "вражеского гнезда, которое готовило переворот"

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил СБУ за "искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации". Об этом он заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, передает пресс-служба президента.

"Чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу: агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, в Киев", - заявил президент.

Он отметил, что в 2017 году по статье "госизмена" вынесены приговоры 13 "предателям", СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий, а также запретила въезд для более чем 100 "специфических гражданам".

"Речь идет о духовных потомках Геббельса, которые участвуют в информационной войне против Украины, представляя из себя журналистов, блоггеров, экспертов. Суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам сообществ и страниц ВКонтакте, Одноклассниках и даже Фейсбуке за совершение преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины. Это - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", - заявил Порошенко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на арест депутата Надежды Савченко. 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Савченко без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном. По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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