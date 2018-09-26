Порошенко передал генсеку ООН ноту о решении Украины не продлевать договор о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отметил Цеголко.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН @antonioguterres передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію Договору про дружбу та співробітництво з Росією. pic.twitter.com/I63RzeSEBG — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2018 г.

19 сентября вступил в силу указ президента Петра Порошенко, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинской-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.

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