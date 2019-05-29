Порошенко, Парубий и Кличко вместе пойдут на выборы — СМИ
Партия УДАР и глава Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.
«Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился», — сказал высокопоставленный собеседник, который близок к лидеру УДАРа Виталия Кличко, однако не входит в партию.
Данную информацию косвенно подтвердили источники в команде мэра Киева.
Также источники в окружении Порошенко и во фракции Народный фронт заявляют, что Парубий тоже может присоединиться к Европейской солидарности.
Сами же Кличко и Парубий в одном из мессенджеров проигнорировали вопрос журналиста о совместном походе в составе партии Порошенко.
По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.
«Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он никому не отчитывается», — сказал собеседник из окружения Порошенко.
Напомним, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах.