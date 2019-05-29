Порошенко, Парубий и Кличко вместе пойдут на выборы — СМИ Вчера, 18:48 Цей матеріал також доступний українською НВ По данным СМИ, Парубий может присоединиться к Европейской солидарности НВ

Партия УДАР и глава Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

«Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился», — сказал высокопоставленный собеседник, который близок к лидеру УДАРа Виталия Кличко, однако не входит в партию.

Данную информацию косвенно подтвердили источники в команде мэра Киева.

Также источники в окружении Порошенко и во фракции Народный фронт заявляют, что Парубий тоже может присоединиться к Европейской солидарности.

Сами же Кличко и Парубий в одном из мессенджеров проигнорировали вопрос журналиста о совместном походе в составе партии Порошенко.

По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.

«Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он никому не отчитывается», — сказал собеседник из окружения Порошенко.

Напомним, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах.