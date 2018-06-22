22 июня 2018, пятница

Порошенко ожидает, что стремления Украины к членству в ЕС и НАТО будут закреплены в Конституции

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Петр Порошенко
Фото: АПУ

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции Украины стратегического курса на членство в Евросоюзе и НАТО.

Об этом он заявил 22 июня во время рабочей поездки в Запорожскую область, передает Интерфакс-Украина.

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"Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон [о национальной безопасности] также она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", - сказал он.

Напомним, что 21 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении президентский законопроект О национальной безопасности, который определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

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