15 ноября 2018, четверг

Пресс-секретарь Порошенко ответил на заявление Путина про украинскую власть и "проблему" Донбасса

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о "неспособности украинских властей решить проблему Донбасса" и бессмысленности проведения встречи в нормандском формате до президентских выборов в Украине.

Пресс-секретарь президента отметил, что сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, "несмотря на то, что кампания еще даже не началась".

"Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи. Поэтому вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ", - написал Цеголко в Facebооk.

Цеголко добавил, что Порошенко, выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора и будет "бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России-агрессора".

15 ноября Путин заявил, что власть в Украине не способна что-то сделать для урегулирования ситуации на Донбассе, и Россия будет работать с любой украинской  властью для "решения проблемы" Донбасса.

Президент РФ добавил, что проведение встречи в "нормандском формате" до президентских выборов в Украине является бессмысленным.

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