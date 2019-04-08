Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
Президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Максима Степанова.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.
Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.
В октябре 2015 года Паращенко был избран депутатом Одесского облсовета 7 созыва, руководитель фракции Блок Петра Порошенко Солидарность. 11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА.
Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал на государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.