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Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова

Сегодня, 11:42
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Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова - фото

oda.odessa.gov.ua

Максим Степанов

Президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Максима Степанова. 

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

В октябре 2015 года Паращенко был избран депутатом Одесского облсовета 7 созыва, руководитель фракции Блок Петра Порошенко Солидарность. 11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА.

Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал на государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

Теги:   Одесса Одесская ОГА Петр Порошенко

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