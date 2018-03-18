Порошенко отреагировал на "выборы" в аннексированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают выборы президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко, который сейчас находится с официальным визитом в Кувейте, подчеркнул, что выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма являются незаконными и отметил, что "мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

"Единственный президент, которого будет избирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - подчеркнул Петр Порошенко.

Единственный президент, который будет выбирать Крым - Президент Украины. pic.twitter.com/a7ir6UPVPF - Петр Порошенко (@poroshenko) 18 марта 2018 г.

Также в ходе встречи с председателем Национальной Ассамблеи Государства Кувейт Марзук Али Мухаммадом Аль-Ганим, Порошенко привлек внимание к репрессиям, которые продолжает Россия против мусульманского населения в оккупированном Крыму, и обратился к катарской стороне встать на защиту прав крымских татар.

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Напомним, что 18 марта в России проходят выборы президента.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти по недопущению 18 марта россиян в дипломатическим представительствам РФ на территории Украины, поскольку проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

Ранее сообщалось, что жителей Крыма заставляют обеспечить явку на "выборах" и отчитываться после голосования. Людям массово приходили сообщения о необходимости звонить руководству после того, как они проголосуют на своих избирательных участках.