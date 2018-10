Порошенко отреагировал на резолюцию Европарламента относительно провокаций РФ в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за принятие резолюции, осуждающую агрессивные действия России в Азовском море и Керченском проливе.

"Приветствую одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море! Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества", - написал он у себя в Twitter.

I welcome the approval of an important resolution of the European Parliament on the situation in the Sea of Azov! https://t.co/Lp9x1v1cHL pic.twitter.com/XGE2SLc9Tw

Принятый документ также призывает Европу к усилению санкций против Кремля в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, Европарламент подчеркнул, что Керченский мост был возведен Россией незаконно, и попривествовал решение ЕС о введении санкций против шести европейских компаний, участвовавших в его строительстве.

"Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - добавил Порошенко.

Grateful to the MEPs for calling for additional targeted sanctions for the Kremlin's aggressive actions in the Sea of Azov and the Kerch Strait. I hope for the practical implementation of these initiatives by the institutions and the EU member states.