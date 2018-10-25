Порошенко отреагировал на резолюцию Европарламента относительно провокаций РФ в Азовском море

По словам Порошенко, Кремль должен понять, что нарушения международного права будут встречать решительный ответ со стороны демократического сообщества

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за принятие резолюции, осуждающую агрессивные действия России в Азовском море и Керченском проливе.

"Приветствую одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море! Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества", - написал он у себя в Twitter.

I welcome the approval of an important resolution of the European Parliament on the situation in the Sea of Azov!

https://t.co/Lp9x1v1cHL pic.twitter.com/XGE2SLc9Tw — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2018 г.

Принятый документ также призывает Европу к усилению санкций против Кремля в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, Европарламент подчеркнул, что Керченский мост был возведен Россией незаконно, и попривествовал решение ЕС о введении санкций против шести европейских компаний, участвовавших в его строительстве.

"Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - добавил Порошенко.

Grateful to the MEPs for calling for additional targeted sanctions for the Kremlin's aggressive actions in the Sea of Azov and the Kerch Strait. I hope for the practical implementation of these initiatives by the institutions and the EU member states. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

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Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.