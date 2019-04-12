Порошенко отказался комментировать поведение Зеленского в эфире телеканала 1+1
Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировал поведение своего оппонента Владимира Зеленского в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.
"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы", - сказал он на пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель во время визита в Германию.
В ответ на вопрос, может ли человек, который не может дослушать до конца и бросает трубку, принимать участие в более серьезных переговорах, Порошенко ответил, что дать этому оценку должны зрители.
"Я убежден, что они их сделали (выводы – ред.) и дали соответствующую оценку", - резюмировал украинский президент.
Напомним, Петр Порошенко пришел в эфир программы Право на власть на телеканале олигарха Игоря Коломойского и пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты.
В свою очередь шоумен бросил трубку во время первой публичной беседы с действующим президентом.
Позже гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента за то, что он пришел на шоу без приглашения.
Порошенко объяснил свое появление в студии. Он заявил, что обещал ведущей 40 минут быть в эфире. Президент также добавил, что приехал не на шоу, а призвать Зеленского принять участие в дебатах.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.