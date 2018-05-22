Порошенко опубликовал указ о расторжении ряда договоров с СНГ

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Указу предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая.

Соответствующий документ появился на сайте главы государства во вторник, 22 мая.

Он вступает в силу со дня его опубликования.

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2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

СНБО поручил министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

19 мая президент Петр Порошенко заявил, что Украина отзывает всех своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

По его словам, Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств, и выйдет из тех, где будет малейшее несоответствие национальным интересам.

По его словам, Украина сразу рассматривала Содружество "как инструмент цивилизованного развода с империей".

"Цивилизованного с российской вины не получилось. Москва стремилась превратить Содружество на обновленную империю, где бы все, как в старые советские время, сверяли бы часы со Спасской башней Кремля", - говорил Порошенко.

В то же время официальный Киев выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признание дипломов и трудоустройства.

В Содружестве заявили, что Украина и ранее выступала с некоторыми заявлениями, что, по его словам, оставались без последствий.