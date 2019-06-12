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Порошенко оказался вором, Зеленский — не вор. Интервью Саакашвили Радио НВ в одном абзаце

Сегодня, 07:41
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Порошенко оказался вором, Зеленский — не вор. Интервью Саакашвили Радио НВ в одном абзаце - фото

НВ

Саакашвили: Зеленский разбудил меня с утра, позвонил, сказал: «Я возвращаю гражданство»

11 июне Михеил Саакашвили дал интервью Радио НВ. Приводим его главные заявления в одном абзаце.

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Виталий Кличко предлагал, чтобы я возглавил УДАР, я должен был комплектовать список сам, но народ сказал «Нет». Кличко отнесся с пониманием. К Анатолию Гриценко отношусь позитивно, но я видел вчера их съезд — мы разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги. Не думаю, что у Гриценко в Украине есть враги. Все партии в Украине (я не ручаюсь за партию Зеленского) места свои продают. Это они называют «инвесторы». Насколько я слышал, место в партийном списке стоит от $0,5 млн до $2−3 млн. Я не могу играть в игру с инвестором. Мне понравился новый мост в Киеве, а я построил мосты, которые входят в списки лучших мостов мира. Украина выглядит как страна третьего мира, на Подоле дороги как в Уганде. Я три раза отказывал Порошенко, когда он мне предлагал быть премьером. Я думаю, один или два раза он предлагал искренне, третий раз он просто меня хотел подставить. Порошенко просто оказался вором. Владимир Зеленский точно не вор, я уверен. Рух новых сил идет на выборы самостоятельно. В политике сейчас нужны просто волкодавы коррупции, которые напролом пойдут. У меня пять лет проживания в Украине есть, но у меня произошел перерыв, потому что Порошенко лишил меня гражданства. Судью Ларису Цокол уволили несправедливо, потому что она освободила не только меня, она освободила Геннадия Корбана. Зеленский разбудил меня с утра, позвонил, я был в Варшаве. Сказал «Я возвращаю гражданство». Никаких условий не было. Если новому премьеру понадобится совет в пять часов утра или президенту Зеленскому понадобится совет (я ему сказал, когда разговаривали по телефону), я готов это всегда предоставить, подставить плечо. В Грузии Коломойский платил все налоги, не совался в политику вообще, там у меня к нему никаких претензий не было. Как только я стал трогать разные интересы, многие на меня накинулись, в том числе и он.

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Теги:   Радио НВ Игорь Коломойский Рух новых сил Владимир Зеленский Петр Порошенко Анатолий Гриценко УДАР Виталий Кличко Михеил Саакашвили

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