Порошенко официально представил нового главу Донецкой администрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.

Порошенко представил его в новой должности во время визита в Краматорск.

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

Президент напомнил, что Куць с первого дня агрессии России на Донбассе был в зоне АТО в составе боевых групп.

"Имеет аналитический склад ума, его знает и уважает Донбасс. Уверен, его опыт обеспечит мир, восстановление инфраструктуры, развитие Донбасса" – отметил он.

Напомним, 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой ОВГА по собственному желанию.