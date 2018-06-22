22 июня 2018, пятница

Порошенко официально представил нового главу Донецкой администрации

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Александр Куць официально возглавил Донецкую область
Фото: Svyatoslav Tsegolko

Александр Куць официально возглавил Донецкую область

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.

Порошенко представил его в новой должности во время визита в Краматорск.

Президент напомнил, что Куць с первого дня агрессии России на Донбассе был в зоне АТО в составе боевых групп.

"Имеет аналитический склад ума, его знает и уважает Донбасс. Уверен, его опыт обеспечит мир, восстановление инфраструктуры, развитие Донбасса" – отметил он.

Напомним, 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой ОВГА по собственному желанию.

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