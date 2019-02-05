Порошенко объяснил свое заявление о "холодном мире" с Россией Сегодня, 10:29 447 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Порошенко объяснил свои слова о необходимости "холодного мира" с РФ president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что что "холодный мир" с Россией - это мир на украинских условиях, в частности освобождение оккупированных украинских территорий.

В эфире телеканала ICTV Порошенко отметил, что кандидаты в президенты активно эксплуатируют тему мира, при этом большинство утверждают, что знают, как его достичь, сообщает пресс-служба главы государства.



"Абсолютное большинство из них декларируют, что они знают где мир: вот надо пройти, здесь за углом. Если надо, то стать на колени, попросить, и там мир. Хочу вас разочаровать - там за углом, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас", - подчеркнул президент.

По его словам, мир должен быть только на украинских условиях, согласно которым Украина сможет присоединиться к НАТО и ЕС, а также освободить оккупированные территории.

Напомним, на своем форуме От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.