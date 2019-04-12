Порошенко объяснил Степанову причины его увольнения с поста главы Одесской ОГА Сегодня, 00:34 86 Цей матеріал також доступний українською Youtube/ТСН/Право на владу Максим Степанов и Петр Порошенко Youtube/ТСН/Право на владу

Президент Украины Петр Порошенко завил, что причин для увольнения главы Одесской ОГА Максима Степанова несколько, в частности падение Одесской области в рейтинге регионов.

Сам Степанов в студии заявил, что связывает свое увольнение с результатами первого тура выборов в Одесской области.

"И заявление по собственному желанию я не писал", - подчеркнул экс-чиновник.

В ответ Порошенко сказал, что причин для увольнения несколько, в частности падение Одесской области в рейтинге регионов.

"О причинах увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала всего в рейтинге областей Украины - на 8 позиций. И занимает третье с конца место. Есть и другая позиция, по эффективности использования средств, так как на Одесскую область шло приоритетное финансирование, в том числе и на дорожное строительство, миллионы гривен, и господин Степанов это знает ", - сказал гарант.

Порошенко добавил, что должен принимать голосования людей и сделать соответствующие выводы.

"Глава ОГА - это политическая должность. И та оценка, которую дали избиратели в Одесской области действующей власти, это не только оценка президенту, но и работе председателю ОГА", - добавил он.

По словам Порошенко, он был не в курсе действий экс-главы Одесской ОГА, который отложил выплаты одноразовой помощи малообеспеченным пенсионерам до 22 апреля.

"К сожалению, я просто не знал, что Степанов отложил эти выплаты. Если бы я это знал, он был бы уволен раньше", - сказал Порошенко.



Степанов сам рассказал о своем решении отложить одноразовую помощь пенсионерам до окончания избирательного процесса, мотивировав это тем, "что выбор страны должен быть честным без подкупа, без административного давления".



Напомним, 8 апреля на сайте президента Украины Петра Порошенко появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.

Позже Кабмин одобрил увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА.