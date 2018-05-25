Порошенко обсудил с Мэй способы противостояния агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй способы противостояния российской агрессии, сообщает пресс-служба Главы государства.

Как сообщается, лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

"Глава украинского государства подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею Минских договоренностей. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Мэй выразили полную поддержку заключения, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17, и назвали его очередным доказательством российской агрессии.

Стороны обсудили необходимость расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и сфере обороны и необходимости освобождения украинских политзаключенных.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил британского премьера за поддержку украинских реформ.

Вдячний Терезі Мей за повну підтримку висновку, оприлюдненого групою з розслідування катастрофи літака MH-17, який є черговим доказом російської агресії — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 мая 2018 г.

Напомним, Украина опубликовала расширенный список санкций против России.