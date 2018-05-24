Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле и расширение сотрудничества между странами

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил расширение сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах, передает пресс-служба Главы государства.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Стороны подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Президент Украины также поблагодарил президента Турции за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы, 23 мая Кабмин утвердил соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о реализации финансовой помощи.

Согласно документу, Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей ВСУ на сумму 9 млн турецких лир (61 млн гривен) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции на сумму 0,3 млн турецких лир (2 млн гривен).