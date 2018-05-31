Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Надо осуждать не Украину, а РФ

По словам Порошенко, в ситуации с "убийством" Бабченко мир увидел настоящее лицо РФ

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко и негативную реакцию международного сообщества на нее.

По словам президента, в этой ситуации необходимо осуждать не Украину, а Россию, сообщает пресс-служба главы государства.

"Весь мир увидел истинное лицо нашего врага - присылают оружие, целые грузовики, посылают деньги, чтобы убивать украинцев, убивать журналистов, государственных деятелей. Когда мы их поймали на горячем, то говорят, что мы не так действуем. Вам не украинцев надо осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Работники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Репортеры без границ Кристоф Делор назвал спецоперацию СБУ "новым шагом в информационной войне".

В ОБСЕ также раскритиковали СБУ за распространение неправдивой информации о жизни журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехии, а затем в Украине.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.