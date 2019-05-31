Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Ульяна Супрун
Как бросить курить
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Порошенко о заявлении Шефира: Если уж так хочется продавать сериалы в РФ — продавайте на украинском языке

31 мая, 17:33
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко о заявлении Шефира: Если уж так хочется продавать сериалы в РФ — продавайте на украинском языке - фото

@poroshenko

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальное заявление совладельца Студии Квартал 95 Бориса Шефира о необходимости отменить языковой закон.

Порошенко отреагировал на заявления Шефира в своем выступлении на первом съезде партии Европейской солидарности, где был избран председателем партии.

Комментируя слова Шефира о необходимости отмены языкового закона и пересмотра системы квотирования, Порошенко заявил следующее:

«Если уж так хочется продавать — продавайте на украинском языке, пусть учат», — цитирует Порошенко ВВС Україна.

Также он напомнил известное выражение Лины Костенко о том, что нации умирают не от инфаркта — сначала у них отбирают язык.

Читайте также:

Земля под вами будет гореть: реакция политиков на желание бизнес-партнера Зеленского отменить языковой закон

30 мая издание Детектор медиа обнародовало интервью, в котором Шефир сделал несколько громких заявлений.

Он назвал президента РФ Владимира Путина"умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

Читайте также:
 Это победа! Как Рада принимала закон об украинском языке и что он изменит

Шефир считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты — пересмотреть. По мнению Шефира, это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

В АП уже заявили, что слова Шефира являются его частным мнением, которое не совпадает с позицией президента Владимира Зеленского.

Читайте также:
 Зеленский не смешной. Интервью с совладельцем Квартала-95 в одном абзаце

Теги:   Студия Квартал-95 Борис Шефир Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 20:37

img
Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:14

img
Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
9427
Политика

Сегодня, 19:22

img
Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга
7430
Политика

Вчера, 08:16

img
Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому
6915