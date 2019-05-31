Порошенко о заявлении Шефира: Если уж так хочется продавать сериалы в РФ — продавайте на украинском языке 31 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською @poroshenko Петр Порошенко @poroshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальное заявление совладельца Студии Квартал 95 Бориса Шефира о необходимости отменить языковой закон.

Порошенко отреагировал на заявления Шефира в своем выступлении на первом съезде партии Европейской солидарности, где был избран председателем партии.

Комментируя слова Шефира о необходимости отмены языкового закона и пересмотра системы квотирования, Порошенко заявил следующее:

«Если уж так хочется продавать — продавайте на украинском языке, пусть учат», — цитирует Порошенко ВВС Україна.

Также он напомнил известное выражение Лины Костенко о том, что нации умирают не от инфаркта — сначала у них отбирают язык.

30 мая издание Детектор медиа обнародовало интервью, в котором Шефир сделал несколько громких заявлений.

Он назвал президента РФ Владимира Путина"умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

Шефир считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты — пересмотреть. По мнению Шефира, это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

В АП уже заявили, что слова Шефира являются его частным мнением, которое не совпадает с позицией президента Владимира Зеленского.