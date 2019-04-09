Порошенко о внешнем курсе Зеленского: Деклараций недостаточно Сегодня, 09:11 846 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Порошенко заявил, что уважает Владимира Зеленского "как прекрасного актера" president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что что его конкурент на выборах Владимир Зеленский может не справиться с переговорами на высоком уровне из-за нехватки опыта.

В связи с этим, в эфире телеканала ICTV Порошенко напомнил заявление Зеленского о том, что он готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Когда именно в этой области президент некомпетентен, не имеет опыта изнурительных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным - с чем он оттуда вернется?" - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что уважает Владимира Зеленского "как прекрасного актера".

"Более того, я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И, может быть, он искренне хочет по крайней мере задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно", - отметил президент.