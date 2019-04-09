Порошенко о внешнем курсе Зеленского: Деклараций недостаточно
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что что его конкурент на выборах Владимир Зеленский может не справиться с переговорами на высоком уровне из-за нехватки опыта.
В связи с этим, в эфире телеканала ICTV Порошенко напомнил заявление Зеленского о том, что он готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Когда именно в этой области президент некомпетентен, не имеет опыта изнурительных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным - с чем он оттуда вернется?" - подчеркнул он.
Порошенко добавил, что уважает Владимира Зеленского "как прекрасного актера".
"Более того, я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И, может быть, он искренне хочет по крайней мере задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно", - отметил президент.