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Порошенко о внешнем курсе Зеленского: Деклараций недостаточно

Сегодня, 09:11
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Порошенко о внешнем курсе Зеленского: Деклараций недостаточно - фото

president.gov.ua

Порошенко заявил, что уважает Владимира Зеленского "как прекрасного актера"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что что его конкурент на выборах Владимир Зеленский может не справиться с переговорами на высоком уровне из-за нехватки опыта.

В связи с этим, в эфире телеканала ICTV Порошенко напомнил заявление Зеленского о том, что он готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда именно в этой области президент некомпетентен, не имеет опыта изнурительных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным - с чем он оттуда вернется?" - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что уважает Владимира Зеленского "как прекрасного актера".

"Более того, я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И, может быть, он искренне хочет по крайней мере задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно", - отметил президент.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко

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