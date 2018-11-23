Порошенко о визите Путина: От этого Крым российским не станет

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал очередной незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

По его словам, официальный Киев рассматривает визит Путина как "грубое нарушение международного права".

"От этих визитов Крым российским не станет. Крым был и останется украинским. Санкции против РФ должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма и Донбасса", - цитирует главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

От этих визитов Крым российским не станет. Крым был и останется украинским. Санкции против РФ должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма и Донбасса. - Президент прокомментировал "визит" Путина в оккупированный Россией Крыма - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 ноября 2018 г.

Напомним, что 23 ноября российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным посетили аннексированный Крым для обсуждения "будущего России".

Глава Кремля провел на территории гостиничного комплекса Мрия расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, организовав незаконный "референдум о независимости" полуострова. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.