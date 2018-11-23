23 ноября 2018, пятница

Порошенко о визите Путина: От этого Крым российским не станет

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Путин осмотрел территорию гостиничного комплекса Мрия
Фото: Кремль

Владимир Путин осмотрел территорию гостиничного комплекса Мрия

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал очередной незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

По его словам, официальный Киев рассматривает визит Путина как "грубое нарушение международного права".

"От этих визитов Крым российским не станет. Крым был и останется украинским. Санкции против РФ должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма и Донбасса", - цитирует главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Напомним, что 23 ноября российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным посетили аннексированный Крым для обсуждения "будущего России".

Глава Кремля провел на территории гостиничного комплекса Мрия расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, организовав незаконный "референдум о независимости" полуострова. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове