Порошенко о визите Путина: От этого Крым российским не станет

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал очередной незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.
По его словам, официальный Киев рассматривает визит Путина как "грубое нарушение международного права".
"От этих визитов Крым российским не станет. Крым был и останется украинским. Санкции против РФ должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма и Донбасса", - цитирует главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
От этих визитов Крым российским не станет. Крым был и останется украинским. Санкции против РФ должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма и Донбасса. - Президент прокомментировал "визит" Путина в оккупированный Россией Крыма- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 ноября 2018 г.
Напомним, что 23 ноября российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным посетили аннексированный Крым для обсуждения "будущего России".
Глава Кремля провел на территории гостиничного комплекса Мрия расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.
Россия аннексировала Крым в 2014 году, организовав незаконный "референдум о независимости" полуострова. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
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