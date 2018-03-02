Порошенко о продлении санкций против РФ: Шантаж и бряцание оружием не прошли

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Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за четкую поддержку Украины
Фото: Петр Порошенко via Facebook

Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за четкую поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение президента США Дональда Трампа продлить действие санкций против России еще на год, которые были введены в 2014 году из-за российской агрессии.

"Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, в США сформировалась настолько мощная проукраинская коалиция, которую не разрушит "ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж".

Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные в 2014 году в связи с национальной чрезвычайной ситуацией в Украине.

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