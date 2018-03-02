Порошенко о продлении санкций против РФ: Шантаж и бряцание оружием не прошли

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение президента США Дональда Трампа продлить действие санкций против России еще на год, которые были введены в 2014 году из-за российской агрессии.

"Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, в США сформировалась настолько мощная проукраинская коалиция, которую не разрушит "ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж".

Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные в 2014 году в связи с национальной чрезвычайной ситуацией в Украине.