Порошенко о приговоре Сущенко: Это беспрецедентный цинизм российского "суда"

Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор российского суда украинскому журналисту Роману Сущенко беспрецедентным проявлением цинизма.

Об этом Порошенко написал в Twitter.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев", - написал Порошенко.

Порошенко уверен, что РФ непременно понесет наказание, а подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор самому себе.

Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. pic.twitter.com/tTL9CDOMfe — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2018 г.

4 июня, московский городской суд приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж).

Журналиста агентства Укрінформ Романа Сущенко задержали в октябре 2016 года сотрудники ФСБ, обвинив в сборе "разведданных".

В российской спецслужбе утверждали, что украинца задержали "при проведении шпионской акции". Российская сторона утверждала, что Сущенко является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины это заявления опровергли.

Его дело суд рассматривал в закрытом режиме. Правоохранители РФ настаивали, что в деле Сущенко содержится гостайна.