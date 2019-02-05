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Порошенко о "мирном плане Сайдика": Миротворцы ООН не будут эскортом для наблюдателей ОБСЕ

Сегодня, 08:01
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Пресс-служба АП

Мирный план уже изложен в Минских договоренностях, подчеркнул Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал "мирный план для Донбасса" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, изложенный в СМИ.

В эфире телеканала ICTV президент заявил, что Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в Минских договоренностях четко записан вывод всех иностранных войск с территории Украины, вывод всего тяжелого вооружения и техники, обеспечение восстановления украинского суверенитета, власти на территории оккупированного Донбасса.

"Именно на Минских договоренностях основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президент подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна иметь мандат, который распространяется на всю оккупированную территорию.

"Подчеркну, что может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт сервисом наблюдателей ОБСЕ... миротворцы должны творить мир и меть мандат на всю оккупированную территорию", - резюмировал Порошенко.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.  

По словам Сайдика, Минские договоренности  являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ -  оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.  

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

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Теги:   Донбасс ОБСЕ Петр Порошенко

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