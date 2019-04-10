Порошенко о коррупции в Укроборонпроме: Просил Сытника отправить всех виновных в тюрьму Сегодня, 18:48 834 Цей матеріал також доступний українською НВ Петр Порошенко НВ

Президент Петр Порошенко в эфире Радио НВ рассказал о просьбе к главе Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника после выхода журналистского о коррупции в Укроборонпроме.

"Я сейчас должен покаяться. Звонил я Сытнику, сразу же после программы Бигус. Не звонил. Я его видел на заседании Совета безопасности. С одной просьбой: виноватых – в тюрьму. Немедленно общество проинформируйте. И никаких других просьб мы не делали", – отметил Порошенко.

Согласно расследованию программы Bihus.Info, член СНБО Олег Гладковський, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схемы по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Журналисты установили, что они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.