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Порошенко о коррупции в Укроборонпроме: Просил Сытника отправить всех виновных в тюрьму

Сегодня, 18:48
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Порошенко о коррупции в Укроборонпроме: Просил Сытника отправить всех виновных в тюрьму - фото

НВ

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко в эфире Радио НВ рассказал о просьбе к главе Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника после выхода журналистского о коррупции в Укроборонпроме.

"Я сейчас должен покаяться. Звонил я Сытнику, сразу же после программы Бигус. Не звонил. Я его видел на заседании Совета безопасности. С одной просьбой: виноватых – в тюрьму. Немедленно общество проинформируйте. И никаких других просьб мы не делали", – отметил Порошенко.

Согласно расследованию программы Bihus.Info, член СНБО Олег Гладковський, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схемы по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Журналисты установили, что они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Теги:   Укроборонпром Порошенко на НВ Радио НВ

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