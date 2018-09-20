Порошенко: Некоторые СМИ стали неприкрытыми рупорами роспропаганды, Кремль плодит в Украине "независимые" общественные организации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает идею законопроекта о регистрации агентов влияния России.
Об этом он сказал в четверг, 20 сентября, во время ежегодного послания в Верховной Раде.
По словам главы государства, в Украине продолжает действовать агентура страны-агрессора, которая контролирует ряд "независимых" общественные организаций и СМИ, которые "стали неприкрытыми рупорами российской пропаганды".
"В Украине все еще действует сеть российской агентуры, которая берет под контроль медиа, плодит "независимые" общественные организации. Они независимы от Украины, но подконтрольны Кремлю, и разжигают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения", - заявил он.
Отметим, что ранее журналисты провели расследование, в результате которого выяснили, что телеканал 112 Украина возглавил менеджер из команды прокремлевского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука.
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