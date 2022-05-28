«Не считывался QR-код». СМИ узнали, почему Порошенко не выпустили из Украины 28 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською Петра Порошенко не выпустили в командировку за границу (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Основанием отказа в выезде экс-президенту Украины лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

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Об этом в Государственной пограничной службе рассказали в комментарии Украинской правде.

По данным источников УП в 21.50 в пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и пять сопровождавших его людей.

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Во время прохождения паспортного контроля он предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

В то же время, как отмечает собеседник УП, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR — код.

По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с вышеупомянутым они не могут пересечь государственную границу.

В 23.50 экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

Сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко в Facebook рассказала, что на следующий день после того, как Порошенко не пропустили на границе, у нее был телефонный разговор с главой ВР Русланом Стефанчуком.

По ее словам, Стефанчук подчеркнул, что подписал два распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко, и что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR кодами, поскольку предоставленные действительны. Как пишет Геращенко, глава ВР также объяснил ей, что вчера у него был очень насыщенный день, он рано лег спать, поэтому команда Порошенко не смогла с ним связаться в 23 вечера вчера.

«На призывы присоединиться к нашему отстаиванию демократии, правам оппозиции и парламентаризма, которые начали нарушаться в Украине не сегодня, а дыхание автократии уже слишком ощутимо, председатель ВР сказал, что не разделяет мои оговорки и считает эти заявления несущественными», — пожаловалась нардепка.



Геращенко также сообщила, что документ, изданный главой ВР, действительно не считывается.

«Итак, он кем-то поврежден. Диверсанты в аппарате ВР? Или кто? Эта история очень плохо пахнет. И мы не исключаем, что на ПА НАТО не признают полномочия украинской делегации. Что может быть большим ударом для страны сейчас?» — написала нардепка.



Она считает, что «отмазки исполнителей всех этих позорных историй, начавшихся с отключения телеканалов, „марафона единства“ без оппозиции, теперь уже не выпуском из страны лидера оппозиции, который должен сегодня выступать на ПА НАТО в Вильнюсе только подчеркивают, что героическая страна с героической армией движется не в сторону демократии».

«Молчу уже о том, что министры, депутаты от большинства, другие свои люди для Банковой не испытывают проблем с выездом за границу. Действия властей абсолютно незаконны. И мы не дадим им под прикрытием войны строить автократию», — подчеркнула представитель партии Порошенко.

Она также отметила, что действующее законодательство и Конституция запрещают ущемлять деятельность народных депутатов.

«Военное положение не может оправдать самодеятельность власти, которая начала по своему усмотрению вносить депутатов в так называемую систему „Путь“ и выпускать или нет из страны, несмотря на распоряжение председателя ВР», — написала Геращенко.



Поздно ночью 27 мая стало известно, что экс-президент Украины, лидер партии Евросолидарность Петр Порошенко не пропущен через государственную границу во Львовской области, хотя он входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе. В его команде назвала не пропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти».

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