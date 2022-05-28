«Начинается политический сезон». Почему Порошенко не выпустили из Украины — Давыдюк

28 мая, 18:56
Эксклюзив НВ
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Петр Порошенко (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Петр Порошенко (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу. Политолог Николай Давыдюк в эфире Радио НВ назвал это стартом нового политического сезона после трех месяцев единства.

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«Зачем сейчас не выпускать? Зачем сейчас к Порошенко привлекать столько внимания? Он как политик попал в маргинес — никто о нем не думал, не говорил, эти пиар акции не заходили, а здесь они его возвращают в топ упоминаний. <...> Этим невыпуском начинается политический сезон и, разумеется, Порошенко начнет поднимать свои ботофермы, сторонников», — отметил Давыдюк.

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Политолог уточнил: похоже, что "они" – это Офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы не можем их напрямую обвинить, но возникает впечатление, что да. <...> Я не думаю, что таможенник или пограничная служба смогли бы сами принять такое решение. <...> Не понимаю, зачем это. Или это, например, идет подготовка к перемирию или победе, а мы об этом не знаем, и уже готовят новый политический сезон, готовятся к выборам. Или это просто эмоционально — месть за какие-нибудь вещи».

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В то же время, продолжил Давыдюк, украинское общество до сих пор не хочет наблюдать за политическими дрязгами:

«Люди хотят видеть беспартийных политиков, которые борются за государство, принимают законы. Потому что выходит так, что солдаты ушли на фронт, их там убивают, стреляют постоянно, а политики, вместо того, чтобы принимать законы, чтобы быстрее вступить в ЕС, совершить экономический скачок государства, начинают заниматься личными штуками».

В то же время, добавил Давыдюк, политики настаивают на ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз, но на самом деле они сами должны его обеспечить:

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«Ускоренную процедуру вступления мы сами должны сделать. Мы должны включить принтер, который когда-то был в Верховной Раде, по европейским законам и вступить так быстро, чтобы они были в шоке, чтобы это было самое быстрое вступление. Вот тогда это было бы прикольно, но депутаты не хотят этим заниматься. Мне кажется, что 100 дней — сколько депутаты и политики могут быть без политики».

https://www.youtube.com/watch?v=4p8ib0v6b3Y&t=10s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Петр Порошенко Госпогранслужба Украины Украина-ЕС Радио НВ Офис президента Украины Николай Давидюк

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