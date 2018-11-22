Порошенко не сможет честно победить на выборах - политтехнолог

Президент Украины Петр Порошенко может выйти во второй тур президентских выборов 2019 года, однако честно победить на них ему будет "практически невозможно", считает политтехнолог Сергей Гайдай.

"То, что у Петра Алексеевича [Порошенко] есть возможность войти во второй тур - безусловно. Сегодня у него эти шансы весьма велики и ресурсы у него самые большие. Но победить во втором туре любого кандидата (как это ни странно, даже кандидата от “регионалов”) ему, без серьезного применения админресурса, подкупа избирателей, извините меня, фальсификаций, с моей точки зрения, будет практически невозможно", - сказал он в эфире Радио НВ.

По информации Гайдая, которую он обозначил как "инсайдерскую", для победы на выборах действующий президент может опираться на своего внештатного советника и заместителя главы депутатской фракции Блок Петра Порошенко Сергея Березенко.

"Такие люди, как Березенко и технологи, которые его окружают, вот уже 20 лет как тренировались в этой стране создавать серьезные пирамиды подкупа и серьезные пирамиды подкупа членов избирательных комиссий, которые обеспечивают то, что называется фальсификациями разного уровня. И в их арсенале до десятка различных способов, каким образом - будем говорить честно - фальсифицировать выборы", - считает политтехнолог.

Напомним, что 13 ноября КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг опубликовали результат совместного соцопроса, согласно которому лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский комик и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

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