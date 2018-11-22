22 ноября 2018, четверг

Порошенко не сможет честно победить на выборах - политтехнолог

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В настоящее время рейтинг Петра Порошенко составляет 10%

В настоящее время рейтинг Петра Порошенко составляет 10%

Президент Украины Петр Порошенко может выйти во второй тур президентских выборов 2019 года, однако честно победить на них ему будет "практически невозможно", считает политтехнолог Сергей Гайдай.

"То, что у Петра Алексеевича [Порошенко] есть возможность войти во второй тур - безусловно. Сегодня у него эти шансы весьма велики и ресурсы у него самые большие. Но победить во втором туре любого кандидата (как это ни странно, даже кандидата от “регионалов”) ему, без серьезного применения админресурса, подкупа избирателей, извините меня, фальсификаций, с моей точки зрения, будет практически невозможно", - сказал он в эфире Радио НВ.

По информации Гайдая, которую он обозначил как "инсайдерскую", для победы на выборах действующий президент может опираться на своего внештатного советника и заместителя главы депутатской фракции Блок Петра Порошенко Сергея Березенко.

"Такие люди, как Березенко и технологи, которые его окружают, вот уже 20 лет как тренировались в этой стране создавать серьезные пирамиды подкупа и серьезные пирамиды подкупа членов избирательных комиссий, которые обеспечивают то, что называется фальсификациями разного уровня. И в их арсенале до десятка различных способов, каким образом - будем говорить честно - фальсифицировать выборы", - считает политтехнолог.

Напомним, что 13 ноября КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг опубликовали результат совместного соцопроса, согласно которому лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский комик и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также:

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове