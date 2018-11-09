Порошенко не принял заявление Луценко об отставке

Президент Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад генеральному прокурору Юрию Луценко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент вернул заявление гепрокурора в связи с тем, что Луценко получил вотум доверия в парламенте.

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов за отставку во время рейтингового голосования)", - сообщили в пресс-службе АП.

В Администрации президента подчеркнули, что перед Луценко "стоят важные задачи".

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Напомним, 6 ноября во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.