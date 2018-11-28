Порошенко не намерен продлевать введенное на 30 дней военное положение

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней.

Об этом президент заявил во время визита в Черниговскую область.

"Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать