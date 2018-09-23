23 сентября 2018, воскресенье

Порошенко назвал Северный поток 2 "инструментом давления" на Европу

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Порошенко раскритиковал газопровод
Фото: Администрация президента

Порошенко раскритиковал газопровод

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод Северный поток 2 является "геополитическим инструментом давления на Западную Европу со стороны РФ.

Об этом передает Rheinische Post.

"Газопровод Северный поток 2 является геополитическим инструментом давления на Западную Европу и зависимостью европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа", - заявил Порошенко.

Президент Украины считает, что газопровод экономически невыгоден и "направлен на ослабление Украины".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

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