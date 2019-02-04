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Порошенко назвал пять направлений экономического роста Украины

Вчера, 23:19
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ЕРА

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко определил пять направлений, по которым будет происходить экономический рост Украины. 

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По словам главы государства, первое направление экономического роста - это агросектор. 

“Украина в десятке производителей зерна в мире и в тройке крупнейших экспортеров”, - отметил президент. 

Второе направление Порошенко отдал IT, а третью позицию - индустриализации. 

Глава государства заявил, что четвертое направление, по которому будет происходить экономический рост Украины - это мощные инфраструктурные проекты.

Пятое направление - туризм.

“В структуре ВВП туризм сейчас дает - 1,5%. А в среднем в мире - 10%. Сколько нам много можно расти”, - сказал Порошенко.

Теги:   Президент Экономика Петр Порошенко

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