Порошенко назвал пять направлений экономического роста Украины Вчера, 23:19 315 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Петр Порошенко ЕРА

Президент Петр Порошенко определил пять направлений, по которым будет происходить экономический рост Украины.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По словам главы государства, первое направление экономического роста - это агросектор.

“Украина в десятке производителей зерна в мире и в тройке крупнейших экспортеров”, - отметил президент.

Второе направление Порошенко отдал IT, а третью позицию - индустриализации.

Глава государства заявил, что четвертое направление, по которому будет происходить экономический рост Украины - это мощные инфраструктурные проекты.

Пятое направление - туризм.

Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший – це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 февраля 2019 г.

Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них – середній клас з високою з/п і можливостями 4 февраля 2019 г.

Третя позиція - це індустріалізація. І зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку pic.twitter.com/udbFCxusfQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 февраля 2019 г.

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти. Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання. 4 февраля 2019 г.

І п’ятий напрямок – туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає – 1,5%. А в середньому у світі – 10%. Скільки нам багато можна рости! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 февраля 2019 г.

“В структуре ВВП туризм сейчас дает - 1,5%. А в среднем в мире - 10%. Сколько нам много можно расти”, - сказал Порошенко.