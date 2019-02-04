Порошенко назвал пять направлений экономического роста Украины
Президент Петр Порошенко определил пять направлений, по которым будет происходить экономический рост Украины.
Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.
По словам главы государства, первое направление экономического роста - это агросектор.
“Украина в десятке производителей зерна в мире и в тройке крупнейших экспортеров”, - отметил президент.
Второе направление Порошенко отдал IT, а третью позицию - индустриализации.
Глава государства заявил, что четвертое направление, по которому будет происходить экономический рост Украины - это мощные инфраструктурные проекты.
Пятое направление - туризм.
“В структуре ВВП туризм сейчас дает - 1,5%. А в среднем в мире - 10%. Сколько нам много можно расти”, - сказал Порошенко.