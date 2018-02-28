Порошенко назвал главный внутренний вызов для Украины

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Главным внутренним вызовом для Украины является социальный, сказал Порошенко
Фото: Петр Порошенко \Twitter

Главным внутренним вызовом для Украины является социальный, сказал Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что для Украины главным внутренним вызовом является социальный, в частности, бедность, низкий уровень и неудовлетворительное качество жизни подавляющего большинства украинцев.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции Вызовы-2018.

"Люди этим естественно разочарованы. Я это недовольство и понимаю, и разделяю", - добавил он.

По словам Порошенко, "популизм и атаманщина - вызовы, которые стоят перед нами так же остро, как и сто лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и потеряла независимость".

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