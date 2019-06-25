Агрессивные и наглые: Порошенко назвал главных оппонентов на выборах Сегодня, 19:29 528 Цей матеріал також доступний українською Петро Порошенко/Twitter Порошенко заявил, что ранее «пятая колонна сидела тише воды и ниже травы» Петро Порошенко/Twitter

Экс-президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами его партии на парламентских выборах будут Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа — За життя.

Об этом бывший глава государства сообщил в Twitter.

«Оппозиционная платформа Бойко-Медведчука и Опоблок Мураева-Вилкула становятся все более агрессивнее и наглее. Они — наши главные оппоненты на этих выборах. Мы не дадим им занять второе место, на которое они рассчитывают», — заявил Порошенко.

По словам экс-главы государства, в течение пяти лет «пятая колонна сидела тише воды и ниже травы».

«А теперь подняли головы. Пока был президентом, я знал как держать их под плинтусом. А теперь у них появилась надежда. И уже слышен грохот бульдозера, которым они хотят разрушать фундамент государственности, который вместе построили за 5 лет», — написал он.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.