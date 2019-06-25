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Агрессивные и наглые: Порошенко назвал главных оппонентов на выборах

Сегодня, 19:29
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Агрессивные и наглые: Порошенко назвал главных оппонентов на выборах - фото

Петро Порошенко/Twitter

Порошенко заявил, что ранее «пятая колонна сидела тише воды и ниже травы»

Экс-президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами его партии на парламентских выборах будут Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа — За життя.

Об этом бывший глава государства сообщил в Twitter.

«Оппозиционная платформа Бойко-Медведчука и Опоблок Мураева-Вилкула становятся все более агрессивнее и наглее. Они — наши главные оппоненты на этих выборах. Мы не дадим им занять второе место, на которое они рассчитывают», — заявил Порошенко.

По словам экс-главы государства, в течение пяти лет «пятая колонна сидела тише воды и ниже травы».

«А теперь подняли головы. Пока был президентом, я знал как держать их под плинтусом. А теперь у них появилась надежда. И уже слышен грохот бульдозера, которым они хотят разрушать фундамент государственности, который вместе построили за 5 лет», — написал он.

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Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Петр Порошенко

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