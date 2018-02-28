Порошенко назначил судьями Конституционного суда Головатого и Лемака

Президент Украины подписал указы о назначении двух новых судей

Президент Украины Петр Порошенко назначил судьями Конституционного суда Сергея Головатого и Василия Лемака.

Соответствующие указы №46/2018 и №45/2018 обнародованы на сайте администрации президента во вторник вечером, 27 февраля.

Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, депутатом Верховной Рады ІІ-VI созывов (от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока Наша Украина и Партии регионов). В начале декабря 2017 года он избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.

Василий Лемак является заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи КСУ по квоте президента Украины Петра Порошенко. В список попали шесть человек: Сергей Головатый, Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Напомним, 21 февраля в Украине избрали нового главу Конституционного суда.

13 июля 2017 года Верховная Рада реформировала Конституционный суд, приняв соответсвующий закон во втором чтении.

Согласно принятому закону, в состав КС входят 18 судей. По шесть судей назначают президент, парламент и съезд судей Украины.

В составе Конституционного суда будут работать Большая палата, два сената и шесть коллегий, которые будут действовать в пределах, определенных данным законом.

КС также получит полномочия на осуществление конституционных производств при условии вступления в полномочия не менее двух третей судей.