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Порошенко назначил Паращенко исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА

Сегодня, 19:18
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Порошенко назначил Паращенко исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА - фото

parashchenko.org

Сергей Паращенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе от 10 апреля, обнародованном на сайте президента Украины.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в указе.

Ранее на сайте президента Украины появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.

10 апреля Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента  об увольнении  Степанова с должности главы Одесской ОГА.

Теги:   Одесская ОГА Петр Порошенко Одесская область

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