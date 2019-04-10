Порошенко назначил Паращенко исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА Сегодня, 19:18 2309 Цей матеріал також доступний українською parashchenko.org Сергей Паращенко parashchenko.org

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе от 10 апреля, обнародованном на сайте президента Украины.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в указе.

Ранее на сайте президента Украины появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.

10 апреля Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении Степанова с должности главы Одесской ОГА.

