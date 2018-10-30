Порошенко назначил новым главой Киевской ОГА экс-полицейского, уволенного в рамках люстрации

Во вторник, 30 октября, президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Киевской областной госадминистрации.

Об этом говорится в соответствующем указе №349 на сайте главы государства.

Согласно нему, новым губернатором стал Александр Терещук.

Отметим, что ранее он занимал должность главы управления Национальной полиции Киева, однако был уволен в рамках люстрации.

Впрочем, это не помешало бывшему полицейскому начальнику победить в 2017 году в конкурсе на должность заместителя главы Одесской ОГА.

Теперь же Терещук будет руководить Киевской областью.

Ранее сообщалось, что председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган ушел в отставку.