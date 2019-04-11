Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Сегодня, 15:37 14913 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Порошенко призвал Антикоррупционный суд безотлагательно начать свою работу president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.

На церемонии принятия присяги судьями Порошенко призвал Антикоррупционный суд безотлагательно начать свою работу.



Порошенко отметил, что судьи данного суда имеют особые гарантии безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен вмешиваться в его работу.

Президент доволен тем, что около 40% победителей конкурса в Антикоррупционный суд не являлись ранее судьями, а были адвокатами и научными деятелями.

7 июня 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

В начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды. В Верховном суде - 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде - 39.

Высший совет правосудия рекомендовал Порошенко назначить 38 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.