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Порошенко направил в Кабмин представление на увольнение главы Одесской ОГА

Сегодня, 14:57
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Порошенко направил в Кабмин представление на увольнение главы Одесской ОГА - фото

oda.odessa.gov.ua

Глава Одесской ОГА Максим Степанов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что президент Петр Порошенко  направил в Кабмин представление на увольнение Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА.  

По словам Гройсмана, Кабмин рассмотрит его в среду, 10 апреля.

"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать", - цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

Ранее на сайте президента Украины Петр Порошенко появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова. 

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Сам же Степанов заявил, что  Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Гройсман Одесская ОГА

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