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Спецтема: Выборы президента Украины

Порошенко намерен пройти допинг-тест WADA

Сегодня, 20:18
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Порошенко намерен пройти допинг-тест WADA - фото

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Порошенко пройдет допинг-тест

Президент Украины Петр Порошенко решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.

"Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождении допингового контроля кандидатами в президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство", - заявил Порошенко.

Он считает большой угрозой, когда есть подозрение, что президентом Украины  и главнокоманщующим может стать человек, который может иметь наркотическую зависимость.

Теги:   Петр Порошенко Президентские выборы 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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