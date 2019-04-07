Порошенко намерен пройти допинг-тест WADA
Президент Украины Петр Порошенко решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.
"Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождении допингового контроля кандидатами в президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство", - заявил Порошенко.
Он считает большой угрозой, когда есть подозрение, что президентом Украины и главнокоманщующим может стать человек, который может иметь наркотическую зависимость.