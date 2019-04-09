Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

Порошенко намерен передать 50 тысяч фунтов компенсации от BBC украинской армии

Сегодня, 10:44
329
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко намерен передать 50 тысяч фунтов компенсации от BBC украинской армии - фото

president.gov.ua

Порошенко заявил, что BBC выплатит ему 50 тысяч фунтов за ложную статью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что телерадиовещательная корпорация BBC выплатит ему 50 тысяч фунтов (более 1,7 миллиона гривен) за распространение ложной статьи.

В эфире телеканала ICTV он сказал, что перечислит эту сумму на нужды украинской армии.

"В качестве компенсации ВВС выплачивает – не знаю, могу это говорить или нет – 50 тысяч фунтов... Как только я их получу – они будут перечислены украинской армии. Пусть ВВС тоже финансирует украинскую армию. И большая сумма – еще больше – для компенсации судебных расходов", - отметил Порошенко.

23 мая 2018 года журналисты BBC обнародовали статью, в которой утверждали, что посредники, действовавшие от лица Порошенко, осуществили тайный платеж в 400 тысяч долларов Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, для организации переговоров лидеров двух стран.

BBC писало, что через официальные каналы Порошенко смог добиться лишь "нескольких минут светской беседы и рукопожатия".

В сентябре 2018 Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету.

В марте 2019 года BBC извинилась перед Порошенко за недостоверную информацию о встрече с Трампом и заявила, что выплатит ему компенсацию.

Теги:   ВВС Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Геополитика

Вчера, 17:13

img
Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем
Страны

Вчера, 22:54

img
Коррупционный скандал в США: голливудская актриса признала себя виновной во взяточничестве
События

Сегодня, 07:22

img
В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84933
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21344
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114