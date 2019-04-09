Порошенко намерен передать 50 тысяч фунтов компенсации от BBC украинской армии Сегодня, 10:44 329 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Порошенко заявил, что BBC выплатит ему 50 тысяч фунтов за ложную статью president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что телерадиовещательная корпорация BBC выплатит ему 50 тысяч фунтов (более 1,7 миллиона гривен) за распространение ложной статьи.

В эфире телеканала ICTV он сказал, что перечислит эту сумму на нужды украинской армии.



"В качестве компенсации ВВС выплачивает – не знаю, могу это говорить или нет – 50 тысяч фунтов... Как только я их получу – они будут перечислены украинской армии. Пусть ВВС тоже финансирует украинскую армию. И большая сумма – еще больше – для компенсации судебных расходов", - отметил Порошенко.

23 мая 2018 года журналисты BBC обнародовали статью, в которой утверждали, что посредники, действовавшие от лица Порошенко, осуществили тайный платеж в 400 тысяч долларов Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, для организации переговоров лидеров двух стран.

BBC писало, что через официальные каналы Порошенко смог добиться лишь "нескольких минут светской беседы и рукопожатия".

В сентябре 2018 Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету.

В марте 2019 года BBC извинилась перед Порошенко за недостоверную информацию о встрече с Трампом и заявила, что выплатит ему компенсацию.



