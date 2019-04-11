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Спецтема: Выборы президента Украины

Порошенко на 1+1. Зеленского позвали на прямой эфир, а он летит во Францию к президенту Макрону - видео эфира

Вчера, 22:47
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Порошенко на 1+1. Зеленского позвали на прямой эфир, а он летит во Францию к президенту Макрону - видео эфира - фото

Youtube/ТСН/Право на владу

Петр Порошенко

Действующий президент, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыл на прямой эфир программы Право на владу на телеканале 1+1.

Во время эфира также пригласили присоединиться кандидата в президенты Владимира Зеленского, однако он не смог прибыть, так как в это время летел во Францию к президенту Эмануэлю Макрону.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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