Порошенко на 1+1. Зеленского позвали на прямой эфир, а он летит во Францию к президенту Макрону - видео эфира Вчера, 22:47 11944 Цей матеріал також доступний українською Youtube/ТСН/Право на владу Петр Порошенко Youtube/ТСН/Право на владу

Действующий президент, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыл на прямой эфир программы Право на владу на телеканале 1+1.

Во время эфира также пригласили присоединиться кандидата в президенты Владимира Зеленского, однако он не смог прибыть, так как в это время летел во Францию к президенту Эмануэлю Макрону.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.