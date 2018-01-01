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Порошенко: Московский патриархат не будет диктовать условий

Сегодня, 10:47
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По словам Порошенко, кремль с помощью МП хочет разжечь в Украине межрелигиозный конфликт

Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Московский патриархат не может указывать, какая церковь каноническая, а какая нет.

По его словам, провокационные заявления представителей МП нацелены лишь на разжигание религиозной розни в стране.

"Московский Патриархат не будет диктовать условий, клеймить, кто у нас канонический, а кто - безблагодатный. Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не принудит. И мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт", - написал глава государства у себя в Twitter.

Порошенко также призвал органы местного самоуправления вести диалог с населением, разъясняя ситуацию.

"Здесь многое зависит не только от власти, не только от спецслужб, но и от органов местного самоуправления, от их способности разъяснять ситуацию и вести диалог в сообществах", - добавил он.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь Синод РПЦ в ответ на это принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Теги:   Московский патриархат Автокефалия Церковь Петр Порошенко

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