Порошенко: Московский патриархат не будет диктовать условий Сегодня, 10:47 124 Цей матеріал також доступний українською По словам Порошенко, кремль с помощью МП хочет разжечь в Украине межрелигиозный конфликт Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Московский патриархат не может указывать, какая церковь каноническая, а какая нет.

По его словам, провокационные заявления представителей МП нацелены лишь на разжигание религиозной розни в стране.

"Московский Патриархат не будет диктовать условий, клеймить, кто у нас канонический, а кто - безблагодатный. Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не принудит. И мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт", - написал глава государства у себя в Twitter.

Московський Патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. І ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Порошенко также призвал органы местного самоуправления вести диалог с населением, разъясняя ситуацию.

"Здесь многое зависит не только от власти, не только от спецслужб, но и от органов местного самоуправления, от их способности разъяснять ситуацию и вести диалог в сообществах", - добавил он.

І тут багато що залежить не лише від влади, не лише від спецслужб, але і від органів місцевого самоврядування, від їхньої здатності роз’яснювати ситуацію і вести діалог в громадах. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь Синод РПЦ в ответ на это принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.