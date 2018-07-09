Порошенко: Кремль должен согласиться на ввод миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна согласиться на введение многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на всю территорию временно оккупированного Донбасса и на неконтролируемый участок российско-украинской границы,

Об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с главой Совета ЕС Дональдом Туском в Брюсселе и председателем Еврокомиссии Жан_Клодом Юнкером.

"Я считаю, что единственным способом изменить ситуацию является опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений", - цитирует Порошенко пресс-служба президента Украины.

Президент подчеркнул, что Кремль должен согласиться на развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией".

США и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Несколько стран уже согласились принять участие в миротворческой миссии.

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