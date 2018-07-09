09 июля 2018, понедельник

Порошенко: Кремль должен согласиться на ввод миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Донбасса

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна согласиться на введение многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на всю территорию временно оккупированного Донбасса и на неконтролируемый участок российско-украинской границы,

Об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с главой Совета ЕС Дональдом Туском в Брюсселе и председателем Еврокомиссии Жан_Клодом Юнкером.  

"Я считаю, что единственным способом изменить ситуацию является опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений", - цитирует Порошенко пресс-служба президента Украины.

Президент подчеркнул, что Кремль должен согласиться на развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией".

США и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Несколько стран уже согласились принять участие в миротворческой миссии.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове